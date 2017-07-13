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Fall Down
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Fall Down

(iOS)
Fall Down İndir Hemen İndir

22 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Fall Down
Fall Down
Fall Down
Fall Down
Fall Down

iPhone ve iPad İçin Top Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Bu top düşürme oyununda çift haneli skora ulaşmak epey zor.

Fall Down, iPhone ve iPad’de oynanabilen zorlu top düşürme oyunu.

Seviye ve sonsuz modları sunan top oyununda çift haneli puana ulaşmak gerçekten büyük bir başarı. Hareketli engeller bir yana düşen topu kontrol altında tutmak epey zor. Vakit geçirmek için oynayabileceğiniz, refleks odaklı bir top oyunu arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim.

Bıraktığınız vakit son hız düşen topun kontrolünü sağlamak için ekranın sağ ve sol yanına dokunuşlar yapmanız gerekiyor. Engeli çok önceden görüp ona göre topun pozisyonunu ayarlamalısınız ancak topu engellerden geçirmek büyük bir çaba gerektiriyor. Zorlukla geçtiğiniz her engel 1 puan kazandırıyor. Can hakkınız yok. Platforma çarptığınız an oyun sonlanıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Think Simple
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