Fall Down(iOS)
iPhone ve iPad İçin Top Oyunu
Bu top düşürme oyununda çift haneli skora ulaşmak epey zor.
Fall Down, iPhone ve iPad’de oynanabilen zorlu top düşürme oyunu.
Seviye ve sonsuz modları sunan top oyununda çift haneli puana ulaşmak gerçekten büyük bir başarı. Hareketli engeller bir yana düşen topu kontrol altında tutmak epey zor. Vakit geçirmek için oynayabileceğiniz, refleks odaklı bir top oyunu arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim.
Bıraktığınız vakit son hız düşen topun kontrolünü sağlamak için ekranın sağ ve sol yanına dokunuşlar yapmanız gerekiyor. Engeli çok önceden görüp ona göre topun pozisyonunu ayarlamalısınız ancak topu engellerden geçirmek büyük bir çaba gerektiriyor. Zorlukla geçtiğiniz her engel 1 puan kazandırıyor. Can hakkınız yok. Platforma çarptığınız an oyun sonlanıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Think Simple
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