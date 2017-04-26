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Family Guy Freakin Mobile Game
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Family Guy Freakin Mobile Game

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Family Guy Freakin Mobile Game
Family Guy Freakin Mobile Game
Family Guy Freakin Mobile Game
Family Guy Freakin Mobile Game
Family Guy Freakin Mobile Game

Renkli şişeleri eşleştirerek puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Family Guy Freakin Mobile Game, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Popüler TV çizgi dizisi Family Guy'ın resmi oyunu olan Family Guy Freakin ile eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Birbirinden farklı oyunları içerisinde bulunduran Family Guy Freakin, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyundur. Oyunda birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyor ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip oyunları da içerisinde barındıran Family Guy Freakin, zevkli zamanlar geçirmenize yardımcı oluyor. Dizinin karakterleriyle oynayadığınız oyunda eşleştirme oyunu çözüyorsunuz. Renkli şişeleri eşleştirerek karakterlerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz.

Renkli görsellerin ve yüksek kaliteli grafiklerin yer aldığı oyunda hoş animasyonlar yer alıyor. Oldukça heyecanlı bir atmosferde gçem oyunda elinizi çabuk tutmalı ve tüm bölümleri tamamlamalısınız. Birbirinden zorlu 160 bölüme sahip olan oyunu internet bağlantısına ihtiyaç duymadan da oynayabiliyorsunuz. 

Family Guy Freakin oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Jam City, Inc.
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