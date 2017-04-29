?     Geri Bildirim
Family Yards: Memories Album
TamindirMobilOyunlarBulmacaFamily Yards: Memories Album - Android İçin Meyve Eşleştirme Oyunu

Family Yards: Memories Album

(Android)
Family Yards: Memories Album İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Family Yards: Memories Album
Family Yards: Memories Album
Family Yards: Memories Album

Alice'e bahçe işlerinde yardım edin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Family Yards: Memories Album, hikaye odaklı ilerleyen nadir üçlü eşleştirme oyunlarından biri. Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz renkli bulmaca oyununda göz alıcı bahçenin bakımıyla ilgileniyorsunuz. Bahçe işleriyle tek başınıza uğraşmaktan zorlandığınız vakitlerde sosyal ağa bağlanarak arkadaşlarınızdan yardım alma şansına da sahipsiniz.

Hem görselleri hem de oynanışıyla her yaştan kişiye hitap eden bulmaca oyununda meyveleri eşleştirerek ilerliyorsunuz ancak bunu yapmanızın bir nedeni var: Büyükanne ve büyükbabanızın artık ilgilenemediği aile bahçesini yenilemek. Zaten cenneti akla getiren, türlü çiçeklerle donatılmış yemyeşil bir bahçe olan bahçeyi daha da iyi hale getirmek için uğraş veriyorsunuz. Sadece çiçek değil, dekoratif amaçlı kullanabildiğiniz birçok öğe var. Hikaye ilerledikçe yeni karakterlerle de tanışıyorsunuz.

Family Yards: Memories Album için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Dolphinapp
Family Yards: Memories Album QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaAndroid İçin Ücretsiz Bulmaca Oyunu
  2. Candy Crush Soda Saga
    Candy Crush Soda SagaAndroid İçin Candy Crush Soda Saga Oyunu
  3. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaAndroid için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  4. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsterAndroid için Bilgi Yarışması Oyunu
  5. Pet Rescue Saga
    Pet Rescue SagaAndroid için Bulmaca Oyunu

Family Yards: Memories Album Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster