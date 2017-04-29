Family Yards: Memories Album(Android)
Alice'e bahçe işlerinde yardım edin.
Family Yards: Memories Album, hikaye odaklı ilerleyen nadir üçlü eşleştirme oyunlarından biri. Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz renkli bulmaca oyununda göz alıcı bahçenin bakımıyla ilgileniyorsunuz. Bahçe işleriyle tek başınıza uğraşmaktan zorlandığınız vakitlerde sosyal ağa bağlanarak arkadaşlarınızdan yardım alma şansına da sahipsiniz.
Hem görselleri hem de oynanışıyla her yaştan kişiye hitap eden bulmaca oyununda meyveleri eşleştirerek ilerliyorsunuz ancak bunu yapmanızın bir nedeni var: Büyükanne ve büyükbabanızın artık ilgilenemediği aile bahçesini yenilemek. Zaten cenneti akla getiren, türlü çiçeklerle donatılmış yemyeşil bir bahçe olan bahçeyi daha da iyi hale getirmek için uğraş veriyorsunuz. Sadece çiçek değil, dekoratif amaçlı kullanabildiğiniz birçok öğe var. Hikaye ilerledikçe yeni karakterlerle de tanışıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Dolphinapp
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