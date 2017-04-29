Family Yards: Memories Album(iOS)
Bahçenin bakıma ihtiyacı var. Alice'e yardım edin.
Family Yards: Memories Album, iPhone ve iPad’de oynanabilen meyve eşleştirme oyunu. Benzerlerinden farklı olarak bir hikaye üzerinden ilerliyor ve oyunda birçok eğlenceli karakterle tanışıyorsunuz. Her zaman olduğu sosyal ağa bağlanarak arkadaşlarınızı davet edip onlarla oynama şansına sahipsiniz.
Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek kalitede görseller ve oynanış sunuyor Family Yards: Memories Album oyunu. Oyun klasik üçlü eşleştirme oyunu formatında ancak hikaye üzerinden gittiğinden çok daha keyif veriyor oynaması. Meyveleri eşleştirerek ilerlediğiniz oyunda artık büyükanne ve büyükbabanızın bakamadığı bahçenin bakımını üstleniyorsunuz. Bahçe işleriyle ilgilenemeyen büyüklerinizden aldığınız bahçeyi dekorasyonlarla çok daha iyi hale getirmeye çalışıyorsunuz. Tamir işleriyle de siz uğraşıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Dolphinapp
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