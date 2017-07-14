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Fancy Pants Adventures
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Fancy Pants Adventures

(iOS)
Fancy Pants Adventures İndir Hemen İndir

297 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Fancy Pants Adventures
Fancy Pants Adventures
Fancy Pants Adventures
Fancy Pants Adventures
Fancy Pants Adventures

iPhone ve iPad İçin Macera Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 39 dakika önce

Popüler flaş oyunu seneler sonra mobil cihazlarda

Fancy Pants Adventures, internet tarayıcısı üzerinden oynanan popüler flaş oyunu ve artık mobil cihazlarımızda da oynayabiliyoruz. Hem iPhone hem de iPad’de rahat, keyifli oynanış sunan arcade oyununda kız kardeşi kaçırılan bir karaktere yardımcı oluyoruz. Ormanlardan korsan gemilerine her yere karış karış bakıyoruz.

100 milyondan fazla kez oynanan popüler flaş oyunu nihayet mobil platformda. El çizimi, çöpten adam karakteriyle kaçırılan kız kardeşimizi bulmak için destansı bir maceraya atılıyoruz. Ormanlar, korsan gemileri, mağaralar dahil birçok yerde bulunuyor, ninjalardan korsanlara sayısız düşmanla karşılaşıyoruz. Kullanabildiğimiz tek silah kurşun kalem. Bizden büyük olan kalemimizle düşmanları öldürüyoruz. Bazen de akrobatik hareketler yapıyoruz.

Fancy Pants Adventures Özellikleri:

  • Bölümlerde gözünüzü dört açın, gizli odaları keşfedin.
  • Parkur stili oynanışın keyfini çıkarın.
  • Karakterinizi başlık, kıyafet ve silahlarla farklılaştırın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Over the Top Games
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