FantasTap, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu düşmanların yer aldığı oyunda sevimli canavarlarla mücadele ediyorsunuz.

Sonsuz oyun moduna sahip bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan FantasTap, becerilerinizi sınayabileceğiniz ve reflekslerinizi konuşturabileceğiniz bir oyundur. Birbirinden güçlü düşmanlarla mücadele ettiğiniz oyunda dikkatli olmalı ve düşmanlarınızı geçmelisiniz. Birbirinden zorlu sahnelerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Stratejik taktikler geliştirmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan da oynayabileceğiniz oyunda özel güçlerinizi de kullanabiliyorsunuz. Sevimli görsellerin ve renkli sahnelerin yer aldığı FantasTap oyununu çocuklar da rahatlıkla oynayabilir. Basit kontrollerin yer aldığı oyunda çok eğlenebilirsiniz.

Harika animasyonların ve zorlu görevlerin yer aldığı oyunda zorlu aşamaların üstesinden gelmeli ve gidebildiğiniz kadar ileri gitmelisiniz. Devasa canavarlarla mücadele edecek ve onları yenmeye çalışacaksınız. Aynı anda 7 farklı karakteri kontrol etmeye çalıştığınız oyunda dikkatli olmalı ve elinizi çabuk tutmalısınız. Hikayeye de sahip olan FantasTap'ı mutlaka denemelisiniz.

FantasTap oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.