FantasTap(iOS)
Canavarlarla mücadele ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz
FantasTap, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunudur. Sevimli karakterlerin yer aldığı oyunda devasa canavarlarla mücadele ediyorsunuz.
Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olan FantasTap, devasa canavarlarla mücadele edip onları ortadan kaldırmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda birbirinden güçlü düşmanlarla mücadele ediyor ve stratejik taktikler geliştiriyorsunuz. Özel güçlere de sahip olduğunuz oyunda zorlu aşamaları tamamlamanız gerekiyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan da oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Zorlu bir kurguya sahip olan FantasTap oyununu çocukların da severek oynayabileceğini söyleyebilirim. Renkli görsellerin ve harika animasyonların yer aldığı FantasTap oyunu sakın kaçırmayın.
Basit kontrollerin yer aldığı oyunda çok eğleniyor ve can sıkıntınızı giderebiliyorsunuz. Devasa canavarlarla mücadele ettiğiniz oyunda dikkatli olmalı ve en uzun mesafeye ulaşmalısınız. Ufak çaplı bir de hikayeye de sahip olan FantasTap'ı mutlaka denemelisiniz.
FantasTap oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- NHN PixelCube Corp.
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FantasTap Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı