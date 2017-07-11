Faraday Future'ın Milyar Dolarlık Fabrika İnşaatı İptal Edildi

Elektrikli araba üretmek için Nevada'da kuracağı bir milyon metrekarelik fabrika için daha önce de mali sıkıntılar çeken Faraday Future'ın, fabrika projesini tamamen durdurduğu ortaya çıktı.

Elektrikli araba konusunda Tesla'nın en büyük rakiplerinden bir tanesi olarak gösterilen Kaliforniya merkezli Faraday Future, CES 2017'de tanıttığı FF91 isimli arabasıyla büyük bir ilgi görmüş ve araba geleceğin tasarımı olarak isimlendirilmişti. Çinli milyarder Jia Yueting tarafından kurulan şirket, yeni modelini tanıtır tanıtmaz ön siparişe çıkmış ve 5.000 dolar veren herkesin ön sipariş yapabileceğini açıklamıştı. Fakat Faraday Future, bu tanıtımın hemen ardından mali sıkıntılar çekmeye başlamış ve üst düzey yöneticileri birer birer şirketten ayrılmıştı.

Araba üretim sürecini sürdürmek için Nevada'da kurulması ön görülen ve Nevada hükümeti tarafından büyük bir vergi indirimiyle desteklenen fabrika projesi, nakit sorunları sebebiyle geçtiğimiz yıl da sıkıntıya girmiş ve şirket bu sıkıntıyı çözmek için ihaleye çıkma kararı almıştı. Bu kararın ardından inşaatın devam edeceği söylenirken, bugün ortaya çıkan yeni haberlerde fabrika projesinin tamamen rafa kaldırıldığı duyuruldu.

İnşaat için 182 milyon dolarlık kaynak ayıran Jia Yueting'in bu parayı ABD'ye aktarmasının Çin mahkemeleri tarafından engellenmesinin, fabrika inşaatının durmasında ana etken olduğu da ortaya çıktı. Paranın ABD'ye ulaşmasının ardından fabrika projesinden vazgeçen şirketin, Faraday Future FF91 çalışmalarını sürdürdüğü ve aracın planlandığı gibi 2018 yılında piyasaya sürüleceği de açıklandı.

Dört yıldır Faraday Future'ın finans departmanının başında olan isim Stefan Krause, Kuzey Los Angeles'ta kurulu olan Apex sahasında üretime devam edebilecek kapasitede olduklarını söylerken, projenin iptal edilmesinin üretim süreçlerini etkilemeyeceğini de belirtti. Buna rağmen şirket içinde yüksek mevkilerde bulunan bazı kaynaklar, Faraday Future'ın "istikrarsız durumda" olduğu söylediler ve geleceklerinin belirsizliğini koruduğunun da altını çizdiler.

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