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Fast Scanner
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Fast Scanner

(iOS)
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28.3 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Fast Scanner
Fast Scanner
Fast Scanner
Fast Scanner
Fast Scanner

iPhone ve iPad için Fotoğraf Tarama Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Fast Scanner uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan her türlü belgeyi kolaylıkla tarayarak PDF dosyasına dönüştürebilirsiniz.

Fast Scanner uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan her türlü belgeyi kolaylıkla tarayarak PDF dosyasına dönüştürebilirsiniz.

Belge, makbuz, not, fatura veya herhangi bir yazılı metin için tarayıcıya ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olabilir. Fast Scanner uygulaması ek olarak bir masrafa girmenize gerek kalmadan, akıllı cihazlarınızı bir tarayıcıya dönüştürerek çok sayıdaki belgeyi PDF veya JPEG dosyalarına dönüştürebilmenizi sağlıyor.

Taradığınız tüm belgeleri ister cihazınızda saklayabilir, isterseniz de e-postayla gönderebilir veya direkt olarak yazdırabileceğiniz uygulamada çok sayıda düzenleme seçenekleri de sunuluyor ve bu sayede taradığınız belgeleri olabildiğince kolay okunabilir hale getirebiliyorsunuz. Eğer siz de, iPhone ve iPad cihazlarınızı bir tarayıcıya dönüştürmek istiyorsanız Fast Scanner uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Her türlü belge tarama,
  • Taranan belgeleri PDF’ye aktarma,
  • Taranan belgeleri e-postayla gönderme ve yazdırma,
  • Hızlı belge tarama özelliği,
  • Çoklu görüntü düzenleme seçenekleri.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Hang Nguyen
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