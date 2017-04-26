Father and Son oyunculara tarihi sevdirmeyi hedefleyen ve sürükleyici bir hikayeye yer veren bir mobil macera oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Father and Son'da yıllar önce hayatını kaybetmiş olan bir baba ve oğlunun hikayesi konu alınıyor. Michael, babasını hiç görmediği için onun hakkında ipuçları toplamaya çalışıyor. Bu arayışı da onu Napoli Müzesi'ne götürüyor.

Father and Son'da kahramanımız babasının izlerini araştırırken hikaye farklı çağlar arasında gidip geliyor. Kimi zaman günümüzde geçen hikaye, kimi zaman Antik Mısır'a ve Roma İmparatorluğu dönemine geçiş yapıyor. Bu maceramız sırasında Pompei felaketine sebep olan Vezüv Yanardağı'nın patlaması gibi tarihi olaylara tanık olabilmekteyiz.

Father and Son 2 boyutlu renkli grafiklere sahip olan bir oyun. Görsel kalitenin tatmin edici olduğu söylenebilir.