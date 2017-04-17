Fidimo, beğenerek izlediğiniz dizi ve filmleri kolay yoldan takip etmenizi sağlayan işlevsel bir uygulamadır. Yerli ve yabancı kategoriden yüzlerce film ve dizi izleyebileceğiniz uygulama ile zevkinize göre içerikler bulabiliyorsunuz.

Kolay bir kullanıma sahip olan Fidimo, beğendiğiniz dizi ve filmleri yakından takip etme imkanı sağlayan bir uygulamadır. Günlük olarak güncellenen uygulama ile binlerce filmlik arşive göz atabiliyor ve yeni filmlerin fragmanlarına da göz atabiliyorsunuz. Uygulamada filmlerin ve dizilerin sadece fragmanlarını izleyebiliyorsunuz. Yeni filmlerden ve dizilerden hızlı bir şekilde haberdar ve konu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan uygulama mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor.

Uygulamada yer alan kişiselleştirme özelliğiyle uygulamanın temasını ve renklerini değiştirebiliyorsunuz. Diriliş Ertuğrul'dan Vatanım Sensin'e, Adı Efsane'den Aşk ve Mavi'ye kadar pek çok yerli dizi hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca fragmanların yanı sıra bölümlerin kısa özetlerini de uygulama içerisinde bulabiliyorsunuz. Paylaşma özelliğine de sahip olan uygulama ile beğendiğiniz film ve diziyi sosyal medya hesaplarınızla paylaşabiliyorsunuz.

Fidimo uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.