FIFA 18 Serisine Yeni Bir Lig Daha Ekleniyor

Sonunda EA Sports beklenen tüm anlaşmaları tamamladı ve FIFA 18 serisine eklenmesi mümkün olabilecek yeni bir lig oyuna dahil edildi.

EA Sports ve Almanya Futbol Federasyonu arasında varılan ve imzalanan anlaşmaya göre FIFA 18'e Alman 3. Ligi de dahil oluyor. Alman 3. liginin FIFA 18 serisine dahil olmasıyla, artık düşük seviye takımlarla oynamayı sevenler yeni bir tecrübe daha edinebilecekler.

Kicker dergisi tarafından yayınlanan habere göre, Alman 3. Ligi aslında FIFA 18'e çok da tesadüfi eklenmiş değil. Fifplay üzerinde düzenlenen ankete katılan oyuncuların verdiği oylar, Alman 3. Ligini 230 binden fazla oyla söz konusu klasmanı en üst sıraya taşımış.

Habere göre aslında, Hindistan ve Çin liglerinin de bu sıralamaya dahil olduğu ifade ediliyor, ancak Alman 3. Ligi bu oylama çekişmesinde bu ülkeleri geçerek en çok tercih edilen lig olmuş.

FIFA 18 çıkış tarihi tam olarak, 29 Eylül tarihine denk geliyor. Oyun PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için piyasaya sürülecek. Maalesef FIFA oyun serisi, ülkemizin alt liglerini şimdilik oyuna eklenmeyi düşünmüyor.

FIFA 18'in Çıkış Tarihi Bugün Açıklanacak!