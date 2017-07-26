?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunFIFA 18 Serisine Yeni Bir Lig Daha Ekleniyor

FIFA 18 Serisine Yeni Bir Lig Daha Ekleniyor

FIFA 18 serisine eklenmesi mümkün olabilecek yeni bir lig

Sonunda EA Sports beklenen tüm anlaşmaları tamamladı ve FIFA 18 serisine eklenmesi mümkün olabilecek yeni bir lig oyuna dahil edildi.

EA Sports ve Almanya Futbol Federasyonu arasında varılan ve imzalanan anlaşmaya göre FIFA 18'e Alman 3. Ligi de dahil oluyor. Alman 3. liginin FIFA 18 serisine dahil olmasıyla, artık düşük seviye takımlarla oynamayı sevenler yeni bir tecrübe daha edinebilecekler.

Kicker dergisi tarafından yayınlanan habere göre, Alman 3. Ligi aslında FIFA 18'e çok da tesadüfi eklenmiş değil. Fifplay üzerinde düzenlenen ankete katılan oyuncuların verdiği oylar, Alman 3. Ligini 230 binden fazla oyla söz konusu klasmanı en üst sıraya taşımış.

Habere göre aslında, Hindistan ve Çin liglerinin de bu sıralamaya dahil olduğu ifade ediliyor, ancak Alman 3. Ligi bu oylama çekişmesinde bu ülkeleri geçerek en çok tercih edilen lig olmuş.

FIFA 18 çıkış tarihi tam olarak, 29 Eylül tarihine denk geliyor. Oyun PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için piyasaya sürülecek. Maalesef FIFA oyun serisi, ülkemizin alt liglerini şimdilik oyuna eklenmeyi düşünmüyor.

İndir
FIFA 17 Android
FIFA 17 Android Android İçin Futbol Oyunu

İndir118 MB
FIFA 17 iOS
FIFA 17 iOS iPhone ve iPad İçin Futbol Oyunu

FIFA 18'in Çıkış Tarihi Bugün Açıklanacak!

Editöre Yaz:
Yazar: - 26.07.2017

FIFA 18 Serisine Yeni Bir Lig Daha Ekleniyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Rusya'da VPN Yasaklanıyor Rusya'da VPN Yasaklanıyor Son dönem ardı ardına yasaklanan site ve uygulamalar, bir şekilde hepimizi VPN kullanmayı öğrenmeye itti. VPN kullanımının yaygınlaşması…
SOMA Bu Hafta Boyunca Humble Store'da İndirimli! SOMA Bu Hafta Boyunca Humble Store'da İndirimli!Daha önceden Amnesia: The Dark Descent gibi korku oyunlarıyla tanıdığımız Frictional Games firmasının bilim kurgu, hayatta kalma, korku gibi… Mercedes'e Kablosuz Şarj Teknoloji Entegre Oluyor Mercedes'e Kablosuz Şarj Teknoloji Entegre OluyorMercedes-Benz, plug-in hibrit teknolojisini bir adım daha ileri götürüyor, bu teknolojiyle beraber söz konusu teknolojiye kablosuz (wireless) şarj…
Just Cause 3 Steam'de Ücretsiz! Çocuklara Özel Telefon Üretildi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ