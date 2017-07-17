Dünya genelinde en çok dinlenen şarkıları indirin.

Fildo (APK), Android kullanıcılarına özel geliştirilmiş ücretsiz müzik dinleme, MP3 indirme uygulaması.

Sevdiğiniz sanatçının ister tek bir şarkısını ister belli bir albümünü isterseniz de tüm albümlerini (diskografi) online dinleme veya Android telefonunuza indirme (hafıza kartına indirme seçeneği de var) şansına sahipsiniz Fildo ile.

Fildo’yu diğer ücretsiz MP3 dinleme ve indirmeye izin veren müzik uygulamalarından ayıran en önemli özelliği; içerikleri kendi bünyesinde barındırmaması. Şarkılar NetEase, VK, QQMusic gibi servisler üzerinden sunuluyor.