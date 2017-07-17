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Fildo (APK)
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Fildo (APK)

Fildo (APK) İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Fildo (APK)
Fildo (APK)
Fildo (APK)
Fildo (APK)
Fildo (APK)

Android İçin MP3 İndirme Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 45 dakika önce

Dünya genelinde en çok dinlenen şarkıları indirin.

Fildo (APK), Android kullanıcılarına özel geliştirilmiş ücretsiz müzik dinleme, MP3 indirme uygulaması.

Sevdiğiniz sanatçının ister tek bir şarkısını ister belli bir albümünü isterseniz de tüm albümlerini (diskografi) online dinleme veya Android telefonunuza indirme (hafıza kartına indirme seçeneği de var) şansına sahipsiniz Fildo ile.

Fildo’yu diğer ücretsiz MP3 dinleme ve indirmeye izin veren müzik uygulamalarından ayıran en önemli özelliği; içerikleri kendi bünyesinde barındırmaması. Şarkılar NetEase, VK, QQMusic gibi servisler üzerinden sunuluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Fildo.net
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