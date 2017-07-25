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Final Destroyer Shooter
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Final Destroyer Shooter

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Final Destroyer Shooter
Final Destroyer Shooter

Android İçin Aksiyon Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Hayatta kalma mücadelesi...

Final Destroyer Shooter, atari oyunlarına özlem duyanların daha fazla keyif alarak oynayacağını düşündüğüm arcade oyun. Android platformuna özel çıkış yapan yapımda kendisini Rambo sanan, ağzından purosunu eksik etmeyen savaşçı ruhlu bir karakteri kontrol ediyoruz.

Her türlü silahı ustalıkla kullanabilen, eğitimli özel askerimizin içinde acıma duygusu hiç yok. Önüne kim çıkıyorsa temizliyor. Korkusuzca ilerleyen karakterimiz yakın mesafedeki düşmanları bıçağıyla öldürürken etrafınızı saran çok sayıda düşmanı el bombasıyla tek hamlede öldürüyor.

Hayatta kalma üzerine kurulu aksiyon yüklü shooting oyununda kontrol sistemi alışmayı gerektirmeyecek basitlikte. Sol analog ile karakterimizi yönlendiriyor, sağ analog ile nişan alıyoruz. Kullanılabilir silahlar da sağ köşeye yerleştirilmiş.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Holiday Online Games
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