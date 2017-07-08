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Find A Way
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Find A Way

Find A Way İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Find A Way
Find A Way
Find A Way
Find A Way
Find A Way

Android İçin Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Tüm noktaları karelere değmeden bağlamalısınız.

Find A Way, Android telefonunuzda kafa yoran bulmaca oyunlarına yer veriyorsanız kesinlikle oynamanızı istediğim bir yapım. Minimalist görsellere sahip olan bulmaca oyununda tek yaptığınız noktaları birbirine bağlamak ancak oynamaya başladığınızda ilginç şekilde bağımlılık yapmaya başlıyor.

Kolaydan zoru doğruda ilerleyen 1200’ün üzerine bölüm sunan bulmaca oyununda tüm noktaları birbirine bağlamayı başarırsanız sonraki bölüme geçiyorsunuz. Yalnız ilerlerken dikkat etmeniz gereken iki kural var. Birincisi; noktaları dikey veya yatay bağlayabilirsiniz. İkincisi; Noktaları karelere değmeyecek şekilde bağlamalısınız. Bu iki kuralı zihninize çok iyi kazımalısınız, zira hamlenizi geri alma şansına sahip değilsiniz. Hata yaptığınız vakit bölüme sıfırdan başlıyorsunuz. Oyunun başlangıcında tablo küçük olduğundan bunun bir önemi yok ancak 1000’li bölümlerde gelen uzun tablolarda işler karışıyor. İçinden çıkamadığınız tablolarda kullanabildiğiniz bir sihirli değneğiniz var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Zero Logic Games
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