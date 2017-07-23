Finger Dart
iPhone ve iPad İçin Spor Oyunu
Dünya genelinde oyuncularla dart oynuyoruz.
Finger Dart, sadece online oynama seçeneği sunan dart oyunu. iOS platformuna özel çıkış yapan online dart oyununda gerçek oyunculara karşı mücadele veriyoruz. Ancak turnuvalara katılmadan önce tek oyunculu modda - oynanış dinamiklerini öğrenebilmek adına - antrenman yapmanızı tavsiye ederim.
Hem iPhone hem de iPad’de basit, keyifli oynanış sunan dart oyunu arıyorsanız Finger Dart’a kesinlikle bir şans vermelisiniz. Görsel çizgileriyle daha çok küçük yaşta mobil oyunculara hitap eden bir oyun havası var ancak oynamaya başladığınızda ekrana kilitleniyorsunuz adeta.
Finger Dart Özellikleri:
- Basit ve kolay kontroller
- Gerçek zamanlı online oynanış
- 250’nin üzerinde farklı görev
- Meydan okuma aşamaları
- Dart malzemeleri
- Sıralama
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Buff Studio Co.Ltd.
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