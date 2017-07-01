?     Geri Bildirim
Fingerprint Gestures
TamindirMobilYardımcı AraçlarFingerprint Gestures

Fingerprint Gestures

Fingerprint Gestures İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Fingerprint Gestures
Fingerprint Gestures
Fingerprint Gestures
Fingerprint Gestures
Fingerprint Gestures
Fingerprint Gestures

Android için Parmak Hareketiyle Kontrol Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 5 saat önce

Fingerprint Gestures uygulaması ile Android cihazlarınızda birçok eylemi parmak hareketlerinizle gerçekleştirebilirsiniz.

Fingerprint Gestures uygulaması ile Android cihazlarınızda birçok eylemi parmak hareketlerinizle gerçekleştirebilirsiniz.

Akıllı cihazlarınızı daha etkili bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlayan Fingerprint Gestures uygulamasında birçok eyleme atayacağınız parmak hareketleriyle, pratik bir kullanım sağlayabilirsiniz. Örneğin, tek dokunmayla uygulamayı başlatabileceğiniz gibi çift dokunmayla uygulama kısayolu oluşturma eylemini gerçekleştirebilirsiniz.

Her eylem için ayrı kategorilerde ayar seçeneği sunan uygulamada, telefonunuzu hızlı bir şekilde kapatmak için sensöre dokunabilir ya da direkt uyku moduna geçiş yapabilirsiniz. Aşağıda sıraladığımız eylemleri birkaç parmak hareketiyle gerçekleştirebileceğiniz uygulama Android 5.0 ve üzeri sürümlerde kullanılabiliyor.

Parmak hareketleriyle yapabilecekleriniz:

  • Geri dönme,
  • Ana sayfa,
  • Son uygulamalara git,
  • Güç menüsü,
  • Bildirim panelini açma/kapatma,
  • Hızlı ayarları açma/kapatma,
  • Zil sesini açma/kapatma,
  • Uygulama kısayolları,
  • Arama,
  • Uyku modu (root'lu cihazlarda),
  • Aşağı/yukarı kaydırma (root'lu cihazlarda),
  • Ekran görüntüsü alma (root'lu cihazlarda),
  • Şarkı oynatma/duraklatma (Android 6.0 ve üzeri),
  • Önceki/sonraki şarkı geçişleri (Android 6.0 ve üzeri),
  • El feneri (Android 6.0 ve üzeri),
  • Otomatik döndürme açma/kapatma,
  • Ekran bölmeyi açma/kapatma (Android 7.0 ve üzeri),
  • Son uygulamaya gitme (Android 7.0 ve üzeri), 

Fingerprint Gestures için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
SuperThomasLab
Fingerprint Gestures QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play (APK)
    Google Play (APK)Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. Turkcell Hesabım
    Turkcell HesabımAndroid için Turkcell Hesabım Uygulaması
  4. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
  5. Yüzde Yüz Kıble
    Yüzde Yüz KıbleAndroid için Kabe Yönü Bulma Uygulaması