Fingerprint Gestures
Android için Parmak Hareketiyle Kontrol Uygulaması
Fingerprint Gestures uygulaması ile Android cihazlarınızda birçok eylemi parmak hareketlerinizle gerçekleştirebilirsiniz.
Fingerprint Gestures uygulaması ile Android cihazlarınızda birçok eylemi parmak hareketlerinizle gerçekleştirebilirsiniz.
Akıllı cihazlarınızı daha etkili bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlayan Fingerprint Gestures uygulamasında birçok eyleme atayacağınız parmak hareketleriyle, pratik bir kullanım sağlayabilirsiniz. Örneğin, tek dokunmayla uygulamayı başlatabileceğiniz gibi çift dokunmayla uygulama kısayolu oluşturma eylemini gerçekleştirebilirsiniz.
Her eylem için ayrı kategorilerde ayar seçeneği sunan uygulamada, telefonunuzu hızlı bir şekilde kapatmak için sensöre dokunabilir ya da direkt uyku moduna geçiş yapabilirsiniz. Aşağıda sıraladığımız eylemleri birkaç parmak hareketiyle gerçekleştirebileceğiniz uygulama Android 5.0 ve üzeri sürümlerde kullanılabiliyor.
Parmak hareketleriyle yapabilecekleriniz:
- Geri dönme,
- Ana sayfa,
- Son uygulamalara git,
- Güç menüsü,
- Bildirim panelini açma/kapatma,
- Hızlı ayarları açma/kapatma,
- Zil sesini açma/kapatma,
- Uygulama kısayolları,
- Arama,
- Uyku modu (root'lu cihazlarda),
- Aşağı/yukarı kaydırma (root'lu cihazlarda),
- Ekran görüntüsü alma (root'lu cihazlarda),
- Şarkı oynatma/duraklatma (Android 6.0 ve üzeri),
- Önceki/sonraki şarkı geçişleri (Android 6.0 ve üzeri),
- El feneri (Android 6.0 ve üzeri),
- Otomatik döndürme açma/kapatma,
- Ekran bölmeyi açma/kapatma (Android 7.0 ve üzeri),
- Son uygulamaya gitme (Android 7.0 ve üzeri),
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 5.0 ve üzeri
- Üretici:
- SuperThomasLab
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