Dilediğiniz 'kafe'nin müdavimi olun gelişmelerden haberiniz olsun.

Android işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Finkafe, tamamen yerli yapım bir sosyal medya uygulamasıdır.

Donanım ve yazılım açısından tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen Finkafe, sosyal medya platformlarının yerlileştirilmesi adına yapılan çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. 20 farklı konu başlığının kafe olarak adlandırıldığı uygulamada bu 20 kafeden ilgi alanıza uygun olanlara abone olup gelişmeleri ana sayfanızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz kişi profillerine takibe alabilir, kafe aboneliği olmaksızın yalnızca kişileri de takip edebilirsiniz.

Küresel çaptaki sosyal medya uygulamalarından daha geniş imkanları barındıran Finkafe’de kullanıcılar 280 karaktere kadar ileti paylaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar arasında anlık mesajlaşma gerçekleştirmek de mümkün. Yerli sosyal medya platformu Finkafe mobil uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.