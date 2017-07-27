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Finkafe
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Finkafe

Finkafe İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Finkafe
Finkafe
Finkafe
Finkafe
Finkafe

Android için Sosyal Medya Uygulaması

Yağız Sarman Son güncelleme 36 dakika önce

Dilediğiniz 'kafe'nin müdavimi olun gelişmelerden haberiniz olsun.

Android işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Finkafe, tamamen yerli yapım bir sosyal medya uygulamasıdır.

Donanım ve yazılım açısından tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen Finkafe, sosyal medya platformlarının yerlileştirilmesi adına yapılan çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. 20 farklı konu başlığının kafe olarak adlandırıldığı uygulamada bu 20 kafeden ilgi alanıza uygun olanlara abone olup gelişmeleri ana sayfanızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz kişi profillerine takibe alabilir, kafe aboneliği olmaksızın yalnızca kişileri de takip edebilirsiniz.

Küresel çaptaki sosyal medya uygulamalarından daha geniş imkanları barındıran Finkafe’de kullanıcılar 280 karaktere kadar ileti paylaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar arasında anlık mesajlaşma gerçekleştirmek de mümkün. Yerli sosyal medya platformu Finkafe mobil uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Mobifin
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