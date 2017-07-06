?     Geri Bildirim
Firefox Focus
TamindirMobilYardımcı AraçlarFirefox Focus

Firefox Focus

(Android)
Firefox Focus İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Firefox Focus
Firefox Focus
Firefox Focus
Firefox Focus
Firefox Focus

Android İçin Güvenli İnternet Tarayıcısı

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 3 saat önce

Reklamları ve sizi takip eden mekanizmaları engelleyin, performansınız arttırın!

Mozilla Firefox Focus, Android telefon ve tabletlerde kullanılabilen bir internet tarayıcısıdır. 

Siz herhangi bir internet tarayıcısını kullanırken, bir internet sitesine girmenizle birlikte, o internet sitesinde yeralan birçok farklı takip mekanizması, sizin o siteye girdiğinizi kaydedediyor. Bu kayıtlar genellikle, sitelere giren kişilerin sayıldığı analatik, sosyal medya ve reklam için tutuluyor. Çoğu zaman gördüğünüz şekilde, bir kitap aldıktan sonra Google reklamların kitaplarla donanmasının sebebi de bu aslında.

Firefox Focus da bunu engellemek adına ortaya atılmış bir tarayıcı. Bu tarayıcı hem bu takip mekanizmalarını engelliyor hem de mobil üzerinde gösterilen reklamların kökünü kesiyor. Tüm bunlar sizin bir internet sitesini açma hızını da etkilediği için Firefox Focus, diğer internet tarayıcılarına göre çok daha iyi bir performans vaat ediyor. Kullanımı da oldukça kolay olan ve neyi engelleyip neyi engellemek istemediğinizi de seçebileceğiniz bu tarayıcı, Android kullanıcıları mutlaka denemeli!

Firefox Focus için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri.
Üretici:
Mozilla
Firefox Focus QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play (APK)
    Google Play (APK)Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
  4. Yüzde Yüz Kıble
    Yüzde Yüz KıbleAndroid için Kabe Yönü Bulma Uygulaması
  5. Adobe Flash Player (APK)
    Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması

Firefox Focus Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster