Reklamları ve sizi takip eden mekanizmaları engelleyin, performansınız arttırın!

Mozilla Firefox Focus, Android telefon ve tabletlerde kullanılabilen bir internet tarayıcısıdır.

Siz herhangi bir internet tarayıcısını kullanırken, bir internet sitesine girmenizle birlikte, o internet sitesinde yeralan birçok farklı takip mekanizması, sizin o siteye girdiğinizi kaydedediyor. Bu kayıtlar genellikle, sitelere giren kişilerin sayıldığı analatik, sosyal medya ve reklam için tutuluyor. Çoğu zaman gördüğünüz şekilde, bir kitap aldıktan sonra Google reklamların kitaplarla donanmasının sebebi de bu aslında.

Firefox Focus da bunu engellemek adına ortaya atılmış bir tarayıcı. Bu tarayıcı hem bu takip mekanizmalarını engelliyor hem de mobil üzerinde gösterilen reklamların kökünü kesiyor. Tüm bunlar sizin bir internet sitesini açma hızını da etkilediği için Firefox Focus, diğer internet tarayıcılarına göre çok daha iyi bir performans vaat ediyor. Kullanımı da oldukça kolay olan ve neyi engelleyip neyi engellemek istemediğinizi de seçebileceğiniz bu tarayıcı, Android kullanıcıları mutlaka denemeli!