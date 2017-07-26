Firefox Yeni Sürümüyle 1.500'den Fazla Sekmeyi Rahatlıkla Açabiliyor

İnternet tarayıcınızda ne kadar çok sekme açarsanız, hafızadan da o kadar tüketirsiniz. Hele ki açtığınız sekmelerde video gibi kaynak kullanımı fazla öğeler de yer alıyorsa, tüketim daha da artar. Popüler web tarayıcılarından biri olan Firefox, en güncel sürümünde 1500’ü aşkın sekmeyle rahatlıkla başa çıkabileceğini kanıtladı.

Mozilla’nın geliştiricisi Dietrich Ayala, son Firefox sürümü olan Firefox 55 ve Firefox 56 için yaptığı testlerde 1.691 sekmeyi hiç sorun yaşamadan açtı.Firefox, yaptığı testlerle de tarayıcı yazılımının etkin hafıza kullanımıyla çok sayıda sekme açabileceğini gösterdi. Düzinelerce sekmeyi aynı anda açmaya alışkın kullanıcılar, muhtemelen artık Firefox’a yöneleceklerdir.

Yapılan testlerde tarayıcının eski sürümü olan Firefox 51, 1.691 sekmeyi 8 dakikada açarken, Firefox 55 ve Firefox 56 sürümleri için bu işlem yalnızca 15 saniye sürdü. Açılan sekme sayısını göz önünde bulundurduğumuzda, bu süre gerçekten etkileyici.

Ayala aynı zamanda Firefox’un hafıza için de iyi optimize edilmiş olduğunu da ortaya koydu. Firefox 55 ve 56, tam1.691 sekmeyi açarken 500 MB’dan az RAM kullandı. Söz konusu testlerle iddiasını ortaya koyan Firefox, uzun sekme kuyrukları oluşturan kullanıcıların tercihi olacak gibi görünüyor.

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