Five Adhans
iPhone İçin Namaz Vakitleri Uygulaması
Apple Watch'da da kullanabileceğiniz günlük namaz vakitleri uygulaması
Five Adhans (Beş Vakit), iPhone ve Apple Watch’da namaz vakitleri, saatlerini takip etmek için kullanabileceğiniz modern, temiz arayüzlü bir dini uygulama.
Dünyanın neresinde olursanız olun beş vakit namazınızı zamanında kılmanız için hatırlatmada bulunan, günlük namaz vakitlerini gösteren ücretsiz en iyi uygulamalardan biri Five Adhans. Beş vakit namazı tam zamanında ve öncesinde bildirebilen uygulama, widget desteği de sunmakta. Apple Watch’unuz yoksa widget ekranından uygulamayı açmadan sonraki namaz vaktine ne kadar süre kaldığını takip edebiliyorsunuz. Tabii ki Apple Watch’a sahipseniz ezan okunduğu vakit doğrudan saatinize anlık bildirim gönderiliyor.
Five Adhans Özellikleri:
- Beş vakit namaz
- Namaz vakitleri
- Namaz saatleri
- Namaz hatırlatıcı
- Namaz hatırlatma
- Namaz bildirimi
- Namaz bildirici
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Brokoli
Yaşam Popülerleri
- Style ThiefiPhone ve iPad için Kıyafet Bulma Uygulaması
- Ezan ALARMIiPhone ve iPad için Ezan Uygulaması
- letgo: 2. El Eşya Alım & SatımiPhone ve iPad için Alışveriş Uygulaması
- My LoveiPhone ve iPad için İlişki Süresi Hesaplama Uygulaması
- SodexoiOS için Sodexo Kart Bakiye Sorgulama ve Takip Uygulaması
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı