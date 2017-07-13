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Five Adhans
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Five Adhans

Five Adhans İndir Hemen İndir

32 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Five Adhans
Five Adhans
Five Adhans
Five Adhans
Five Adhans

iPhone İçin Namaz Vakitleri Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 46 dakika önce

Apple Watch'da da kullanabileceğiniz günlük namaz vakitleri uygulaması

Five Adhans (Beş Vakit), iPhone ve Apple Watch’da namaz vakitleri, saatlerini takip etmek için kullanabileceğiniz modern, temiz arayüzlü bir dini uygulama.

Dünyanın neresinde olursanız olun beş vakit namazınızı zamanında kılmanız için hatırlatmada bulunan, günlük namaz vakitlerini gösteren ücretsiz en iyi uygulamalardan biri Five Adhans. Beş vakit namazı tam zamanında ve öncesinde bildirebilen uygulama, widget desteği de sunmakta. Apple Watch’unuz yoksa widget ekranından uygulamayı açmadan sonraki namaz vaktine ne kadar süre kaldığını takip edebiliyorsunuz. Tabii ki Apple Watch’a sahipseniz ezan okunduğu vakit doğrudan saatinize anlık bildirim gönderiliyor.

Five Adhans Özellikleri:

  • Beş vakit namaz
  • Namaz vakitleri
  • Namaz saatleri
  • Namaz hatırlatıcı
  • Namaz hatırlatma
  • Namaz bildirimi
  • Namaz bildirici

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Brokoli
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