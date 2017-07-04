Fizik Formülleri uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan birçok konuya ait formüllere anında ulaşabilirsiniz.

Fizik Formülleri uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan birçok konuya ait formüllere anında ulaşabilirsiniz.

Hem öğrenciler hem de mühendisler için geliştirilen Fizik Formülleri uygulaması, ders çalışırken veya proje üzerinde hesaplamalar yaparken yanınızdan ayırmayacağınızı düşündüğüm oldukça başarılı bir yardımcı diyebilirim. Mekanik, Elektrik, Termal Fizik, Periyodik Hareketler, Optik, Atom Fiziği ve Sabitler şeklinde 7 farklı kategoride en çok kullanılan ve en gelişmiş formülleri sizlere sunan uygulama sayesinde artık Fizik sorularıyla aranızı düzeltebileceğinizi düşünüyorum.

Türkçe dil desteği de sunan Fizik Formülleri uygulamasında sık kullandığınız formülleri Favori klasörüne ekleyebiliyor, istediğiniz formülleri paylaşabiliyor veya çıktı alabiliyor, isterseniz de belirli bir formüle ulaşmak için arama seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan uygulamayı, hem öğrencilerin hem de mühendislerin yanlarından ayırmamaları gerektiğini düşünüyorum.