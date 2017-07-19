Fiziksel Engelli Murathan, Google'dan Burs Almayı Başardı

24 yaşındaki Murathan Çiçek engelliler için çalıştığı bir projeyle Google’dan burs alma başarısını gösterdi. Murathan fiziksel engeli olup, Google’dan burs almaya hak kazanan ilk Türk unvanına da sahip oldu.

Londra’daki Google binasının terasında sıcağı sıcağına BBC Türkçe’ye projesini ve hikayesini aktaran Murathan Çiçek, Türkiye’de katıldığı uluslararası sivil toplum kuruluşu Youth Guru Academy (YGA) ile birlikte geliştirdiği yazılım sayesinde engellilerin her türlü bilgisayar ve mobil cihazı kullanabilmesini sağlayacak. Projesini Google’a sunan Murathan Çiçek, Eylül ayında bu yazılımı piyasaya sürmeyi planladığını ve bu konuda Google ile iletişimde olacağını söyledi.

Doğumu sırasında geçirdiği beyin felci sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayatına devam eden Murathan, fiziksel engeline rağmen hayattan kopmadığını ve tüm engelliler için bir şeyler yapma arzusuyla çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Annesinin ve YGA’nın desteğini her zaman yanında hissettiğini aktaran Murathan, California’da yapacağı doktora sırasında da annesi Nilgün Çiçek ile beraber olacak.

Başarısını kendisine destek olan herkesle paylaşan Murathan Çiçek, “Bu yalnızca benim hikayem değil. Annem de hep yanımdaydı. YGA da hep yanımdaydı. Buraya beni davet ettiler ama bu aslında çok kalabalık bir ailenin ortak başarısı. Bugün burada yaklaşık 20 engelli öğrenci ve 20 farklı hikaye vardı. Bazıları dünyanın en iyi okullarında okuyor. Yani aslında kim olursak olalım engellilerin kolay bir hayatı var diyemeyiz. Ama önemli olan, bu engeli bir moral bozukluğuna dönüştürmemek. Ben de çok hayal kırıklıkları yaşadım. Kendimi yorgun hissettim ama devam ettim. Bir yerden umut kesildiği zaman başka yerden denedim. Bugüne şükrettim ama yarın daha güzel olacak. Hep daha ilerisi için uğraştım. Sadece kendim için değil başkaları için de bir şeyler yapabilmeyi umdum.” ifadelerini kullandı.

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