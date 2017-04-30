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FlashBall in Sugar Land
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FlashBall in Sugar Land

FlashBall in Sugar Land İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
FlashBall in Sugar Land
FlashBall in Sugar Land
FlashBall in Sugar Land
FlashBall in Sugar Land
FlashBall in Sugar Land

Birbirinden lezzetli engellerin yer aldığı harika bir beceri oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 6 dakika önce

FlashBall in Sugar Land, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Reflekslerinizi test eden oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileğiniz zevkli bir beceri oyunu olan FlashBall in Sugar Land, zorlu bölümleri ve sevimli karakterleriyle dikkatimizi çekiyor. Lezzetli düşmanların ve engellerin yer aldığı oyunda platformlar arası geçiş yapıyor ve en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Farklı mekaniklere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve yüksek skorlara ulaşmalısınız. Tamamen ücretsiz olan oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Tuzaklardan kaçmalı ve karakterinizin aşağı düşmesini engellemelisiniz. Zor seviyelere sahip olan oyunda bir takım özel güçler de kullanabiliyorsunuz. 

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda renkli ve lezzetli görseller yer alıyor. Hoş animasyonlarla donatılan oyunda dikatli olmalı ve düşmanlardan kaçarak yüksek puanlara ulaşmalısınız. Harika ses efektlerinin de yer aldığı oyunda diğer oyuncularla rekabet edebiliyorsunuz. Eğer zevkli bir beceri oyunu arıyosanız FlashBall in Sugar Land'ı sakın kaçırmayın.

FlashBall in Sugar Land oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
JanduSoft
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