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FlashBall in Sugar Land
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FlashBall in Sugar Land

(iOS)
FlashBall in Sugar Land İndir Hemen İndir

435 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
FlashBall in Sugar Land
FlashBall in Sugar Land
FlashBall in Sugar Land
FlashBall in Sugar Land
FlashBall in Sugar Land

Zorlu bölümlerin yer aldığı zevkli bir beceri oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

FlashBall in Sugar Land, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test ediyorsunuz.

Hoş animasyonlara ve tempolu bir kurguya sahip olan FlashBall in Sugar Land, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunudur. Sevimli karakterlerin ve lezzetli düşmanların yer aldığı oyunda engelleri aşarak yüksek puanlara ulaşmalısınız. Dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda özel güçlerinizi de kullanabiliyorsunuz. Basit kontrollere ve kolay bir oynanışa sahip olan oyunda zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Oyunda başarılı olmak için dikkatli olmalı ve karakterinizi aşağı düşürmeden platformlar arasında geçiş yapmalısınız. Hızlı ve tempolu bir oyun olduğu için gözünüzü ekrandan ayırmamanızda da fayda var.

Renkli grafiklere ve hoş animasyonlara sahip olan oyun mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Farklı mekaniklere de sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Harika ses efektlerinin de yer aldığı oyunda diğer oyuncularla rekabet edebiliyorsunuz. Eğer zevkli bir beceri oyunu arıyosanız FlashBall in Sugar Land'ı sakın kaçırmayın.

FlashBall in Sugar Land oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve sonrası
Üretici:
JanduSoft
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