Flick Champions Extreme Sports oyununda karakterinizle birlikte zorlu sporlar yapın!

Sporcular çeşitli etaplarda ve zorlu koşullarda yarışırlar. Her sporcunun belirli bir alanı vardır ve herkes kendi alanında en iyisi olmak ister. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Flick Champions Extreme Sports, size bir sporcu ile 5 farklı sporu yapma imkanı sunuyor.

Flick Champions Extreme Sports oyununda oldukça enerjik ve sportif bir karakteriniz var. Bu karakteriniz ile birlikte birbirinden farklı 5 farklı doğa sporunu yapabiliyorsunuz. Bu kadar kolay anlattığımıza bakmayın siz. Flick Champions Extreme Sports oyunu içerisinde doğa sporlarını yaparken oldukça zorlanacaksınız. Tırmanış sporunda lavlardan ve yüzme sporunda ise dalgalardan kaçmak zorunda kalacaksınız. Eğer sporcu karakterinizi yeteri kadar hızlı hareket ettiremezseniz oyunu kaybedebilirsiniz.

Flick Champions Extreme Sports oyununda sporcu karakterinizi ile birlikte tek başınıza bulunuyorsunuz. Oyunda yarışmanız gereken başka sporcu bulunmuyor. Bu yüzden Flick Champions Extreme Sports 5 farklı doğa sporunu yaparken heyecanlanmamalı ve dikkatli olmalısınız. Flick Champions Extreme Sports oyununda yolunuza birçok farklı engel çıkacak. Siz dalgalardan ve lavlardan kaçmaya çalışırken bir yandan da bu engelleri geçmeye çalışmalısınız.

Aksiyon dolu bir spor oyunu arıyorsanız Flick Champions Extreme Sports tam size göre. Bu oyunu oynarken hem spor yapacak hem de heyecanlanacaksınız.