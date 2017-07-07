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Flick Champions Extreme Sports
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Flick Champions Extreme Sports

(iOS)
Flick Champions Extreme Sports İndir Hemen İndir

232 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Flick Champions Extreme Sports
Flick Champions Extreme Sports
Flick Champions Extreme Sports
Flick Champions Extreme Sports
Flick Champions Extreme Sports
Flick Champions Extreme Sports
Flick Champions Extreme Sports

iPhone ve iPad için Spor Oyunu

Uğur Sağlam Son güncelleme 2 saat önce

Flick Champions Extreme Sports ile farklı sporlar yapmaya ve aksiyon dolu anlara hazır olun!

Herkes spor yapmak ister. Fakat spor yapmak göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Özellikle doğa sporları yapan sporcular kendilerini özel besinler ile besler ve sürekli antrenman yaparlar. Spor yapmaya vakti olmayanlar veya tembellik yapanlar için ise Flick Champions Extreme Sports oyunu geliştirilmiş. Bu oyunda oldukça sportif bir karaktere sahipsiniz. Bu karakterinizle birlikte 5 farklı doğa sporunu yapma imkanınız var. Oyunda sahip olduğunuz karaktere oldukça sportif dedik fakat Flick Champions Extreme Sports'un zorlu bölümleri sportiflik dinlemiyor.

Flick Champions Extreme Sports oyununda her zaman dikkatli ve enerjik olmalısınız. Oyunda tırmanma, yüzme ve diğer dallarda karakteriniz ile birlikte ter döküyorsunuz. Yüzme sporunu yaparken dalgalarla savaşmak ve tırmanma sporunu yaparken de lavlardan kaçmak zorundasınız. Oldukça zorlu fakat bir o kadar eğlenceli olan Flick Champions Extreme Sports, biraz da sporcuların neler yaşadığını anlatıyor.

iOS işletim sistemine sahip cihazınızın mağazasından ücretsiz olarak indirebileceğiniz Flick Champions Extreme Sports, boş zamanlarınızda size çok keyifli anlar yaşatacak. Oyunu oynarken kendinizi kaptıracak ve sanki bir sporcuymuş gibi davranacaksınız. Belki bu oyun sayesinde sporculuğa ilk adımı atabilir ve artık sizde doğa sporlarıyla uğraşabilirsiniz.

Birbirinden renkli grafikleri ve oldukça eğlenceli müzikleri ile birlikte Flick Champions Extreme Sports'u hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.0 ve üzeri
Üretici:
NAWIA GAMES
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