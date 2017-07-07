Flick Champions Extreme Sports ile farklı sporlar yapmaya ve aksiyon dolu anlara hazır olun!

Herkes spor yapmak ister. Fakat spor yapmak göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Özellikle doğa sporları yapan sporcular kendilerini özel besinler ile besler ve sürekli antrenman yaparlar. Spor yapmaya vakti olmayanlar veya tembellik yapanlar için ise Flick Champions Extreme Sports oyunu geliştirilmiş. Bu oyunda oldukça sportif bir karaktere sahipsiniz. Bu karakterinizle birlikte 5 farklı doğa sporunu yapma imkanınız var. Oyunda sahip olduğunuz karaktere oldukça sportif dedik fakat Flick Champions Extreme Sports'un zorlu bölümleri sportiflik dinlemiyor.

Flick Champions Extreme Sports oyununda her zaman dikkatli ve enerjik olmalısınız. Oyunda tırmanma, yüzme ve diğer dallarda karakteriniz ile birlikte ter döküyorsunuz. Yüzme sporunu yaparken dalgalarla savaşmak ve tırmanma sporunu yaparken de lavlardan kaçmak zorundasınız. Oldukça zorlu fakat bir o kadar eğlenceli olan Flick Champions Extreme Sports, biraz da sporcuların neler yaşadığını anlatıyor.

iOS işletim sistemine sahip cihazınızın mağazasından ücretsiz olarak indirebileceğiniz Flick Champions Extreme Sports, boş zamanlarınızda size çok keyifli anlar yaşatacak. Oyunu oynarken kendinizi kaptıracak ve sanki bir sporcuymuş gibi davranacaksınız. Belki bu oyun sayesinde sporculuğa ilk adımı atabilir ve artık sizde doğa sporlarıyla uğraşabilirsiniz.

Birbirinden renkli grafikleri ve oldukça eğlenceli müzikleri ile birlikte Flick Champions Extreme Sports'u hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.