Tuzakları aşıp bitiş noktasına ulaşmalısınız.

Flippy Hills, Crossy Road oyununu akıllara getiren görsellere sahip arcade türünde hızlı oynanış sunan eğlenceli bir yapım. Görsel çizgilerinden küçük yaşta mobil oyuncuları hedef aldığını gösterse de aslında her yaştan kişinin keyifle oynayacağı bir oyun. Reflekslerinize güveniyorsanız işte kendinizi göstermeniz için bir fırsat.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan arcade oyunda tavukları engellerle dolu bir platformda ilerletip bitiş çizgisine ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Mayınlardan tahtalara birçok engelle karşılaşan tavukların yetenekli olması işinizi biraz kolaylaştıracak. Zıplayabilen, artistik hareketler yapabilen tavuklarımızın ikinci bir şansları yok. Ölmeden bitişi görmeleri gerekiyor. Bu noktada arcade modu seçip sonsuz oynanışın keyfini sürmek veya kolaydan zora doğru ilerleyen bölümlerden geçtiğiniz mücadele modunu oynamak size kalmış.