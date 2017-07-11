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Flört Uygulaması Hinge Sonunda Android'e Geldi

Hinge

Android kullanıcıları bugünden itibaren aradığı aşkı bulma konusunda şanslarını artıracak. Bugünden itibaren popüler flört uygulaması Hinge, Android tabanlı mobil cihazlarda da kullanılabilir durumda.

Arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla tanıştırma gibi bir ilişki şeması şeklinde karşı cinsleri buluşturan Hinge mobil uygulaması, geçtiğimiz yılın Ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Bu zamana kadar yalnızca iOS işletim sistemli mobil cihaz kullanıcıları için uygun olan uygulama, sonunda Android platformunda da boy gösterdi. Gerçek bir ilişki kurdurmaya odaklanan Hinge, daha az bağlantı kurdurmasına rağmen ilişkinin sanaldan gerçeğe taşınma ihtimalini daha yüksek tutmaya çalışıyor.

İnsanların yalnızca birbirleriyle eşleşmesinden ziyade daha çok sohbet etmelerini ve telefon numaralarını karşılıklı olarak almalarına zemin hazırlayan uygulama, bağlantılarını yüz yüze görüştürme şansını 20 kat artırıyor.

Sözün özü, Hinge mobil uygulaması daha çok gerçek bağlantılara ve ilişkilere odaklanıyor. Son iki ayda kullanıcı sayısını yüzde 50 artırdığı gözlenen uygulamanın, Android platformuna açılmasıyla kullanıcı sayısının daha da artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Hindistan’da aktif olan uygulama, Android kullanıcılarının da gelişiyle Avrupa ve Asya pazarına da yayılmayı planlıyor.

Aşağıda, Hinge uygulamasının derin anlamlar taşıyan tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

İndir15 MB
Hinge Android
Hinge Android Android için Flört Uygulaması

İndir39.4 MB
Hinge iOS
Hinge iOS iPhone ve iPad için Flört Uygulaması

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Yazar: - 11.07.2017

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