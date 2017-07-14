Pokemon Go gibi konum bazlı oyunlarda hayat kurtarıcı

Fly GPS, Pokemon GO gibi konum bazlı çalışan Android oyunlarında işe yarayan sahte konum uygulaması.

Gerçekte ayak basmadığınız yere gitmişsiniz gibi gösterip konumunuzu sürekli takip eden oyunlarda diğer oyunculara karşı avantaj elde etme şansına sahip oluyorsunuz. Örneğin; artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO’da karakterleri görüp avlayabilmeniz için sürekli gezmeniz, kilometrelerce yol yapmanız gerekiyor. Bu noktada arabanıza atlayıp hedef noktaya varmayı düşünebilirsiniz ancak oyunun geliştiricileri buna izin vermediğinden tek şansınız Fly GPS gibi harita üzerinde dilediğiniz bir yeri konumunuz olarak göstermenize imkan veren sahte konum, sahte GPS uygulamaları oluyor.

Google Haritalar altyapısını kullanan uygulama, koordinat araması, Naver ve Google araması olmak üzere üç noktadan konum aramaya izin veriyor. Konumları düzenleyip favorilerinize ekleyebiliyorsunuz.