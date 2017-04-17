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Foodpia Tycoon
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Foodpia Tycoon

(Android)
Foodpia Tycoon İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Foodpia Tycoon
Foodpia Tycoon
Foodpia Tycoon
Foodpia Tycoon
Foodpia Tycoon

Kendi restorantınızı işletebilir ve lojistik ağınızı genişleterek para kazanabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 11 dakika önce

Foodpia Tycoon, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir restoran işletme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi şehrinizi ve lojistik ağınızı kurabileceğiniz oyunda zengin olabiliyorsunuz.

Kendi restoranınızı işletebileceğiniz zevkli bir simülasyon oyunu olan Foodpia Tycoon, farklı şehirlerde oynayabileceğiniz harika bir oyundur. Oyunda kendi işletmenizi yönetiyor ve müşterileriniz mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Dünyanın farklı mutfaklarından yemekler yaptığınız oyunda daha fazla para kazanmak için sürekli çalışmanız gerekiyor. 10 farklı restoranda 21 farklı şehirde geçen oyunda en güzel yemekleri pişirmeli ve müşterilerinize servis etmelisiniz. Ayrıca yemek yapmanın yanı sıra misafirlerinizi eğlendirmeniz de gerekiyor. Bunun için canlı müzikler organize etmeli ve müşterilerinizi eğlendirmelisiniz.

Renkli görsellerin ve etkileyici bir atmosferin yer aldığı Foodpia Tycoon, oynarken eğlenebileceğiniz bir ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun diyebilirim. Çocuklarınızın da rahatlıkla oynayabileceği oyunda dikkatli olmalı ve stratejik kararlar almalısınız. Kendi işçilerinizi çalıştırabileceğiniz, şöhretinizi katlayabileceğiniz ve para kazanabileceğiniz Foodpia Tycoon oyununu sakın kaçırmayın.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Foodpia Tycoon oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
STORMX
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