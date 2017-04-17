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Foodpia Tycoon
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Foodpia Tycoon

(iOS)
Foodpia Tycoon İndir Hemen İndir

50 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Foodpia Tycoon
Foodpia Tycoon
Foodpia Tycoon
Foodpia Tycoon
Foodpia Tycoon

Kendi restoranınızı işletebilir ve para kazanabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Foodpia Tycoon, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir restoran işletme oyunudur. Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda para kazanmak için çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir simülasyon oyunu olan Foodpia Tycoon, kendi restoranınızı işletebileceğiniz bir oyundur. Oyunda kendi işletmenizi işletiyor ve mutlu müşteriler kazanmaya çalışıyorsunuz. Dünyanın farklı mutfaklarından yemekleri müşterilerinize sunuyor ve para kazanıyorsunuz. 21 farklı ülkede ve 10 farklı restoranda geçen oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Canlı müzikler organize edip müşterilerinizi eğlendirdiğiniz oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Kolay bir oynananışa sahip olan oyunda etkileyici bir atmosfer sizleri bekliyor. Renkli ve kaliteli görsellere de sahip olan oyunda boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz. Eğer yemek yapmayı seviyorsanız bu oyunu mutlaka oynamalısınız. Foodpia Tycoon oyununu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda stratejik kararlar almalısınız.

Foodpia Tycoon oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
STORMX
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