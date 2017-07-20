Teke tek maçlara çıkıyoruz.

Football Blitz, animasyonların ön plana çıkarıldığı futbol oyunu. iPhone ve iPad’inizde futbol oyunları oynamayı seviyor, klasik oynanışın biraz dışına çıkmak istiyorsanız indirip oynamanızı isterim.

İndirmesi ve oynaması ücretsiz, 100 MB boyutunda online ve iki kişilik futbol oynama seçeneği sunan futbol oyunu fazla yok. Mobil platformda oldukça popüler olan Football Blitz’i diğer futbol oyunlarından ayıran bir başka özelliği; gerçek futbolcular yerine eğlence mekanları, çizgi filmlerde gördüğümüz karakterlerle maça çıkmamız. Maçların birebir gerçekleştiği oyunda Hızlı Maç, Dünya Kupası ve Multiplayer (Aynı cihazda iki kişi oynuyorsunuz) oynama seçeneğiniz var.

Dünya şampiyonu olmak için mücadele verdiğimiz oyunda oyuncu ve sahayı tepe noktadan görüyoruz. Oyuncumuzu topa yönlendirmek için soldaki analoğu, şut çekmek için de sağdaki A butonunu kullanıyoruz. Şut çekeceğimiz vakit yön simgesinin belirmesi ve şut hızını gösteren barın çıkması güzel olmuş.