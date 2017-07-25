FootRock 2 ile tüm engellere rağmen topu hedefe ulaştırın!

Kuralsız bir oyun oynamaya hazır mısınız? FootRock 2 oyununda herkes istediğini yapabiliyor çünkü oyunda kural bulunmuyor. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz FootRock 2 oyununda tek kural topu; hedefe ulaştırmanız. Bunun dışında oyunu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

FootRock 2 oldukça zevkli fakat bir o kadar da zor olan bir oyun. Bu yüzden herkes FootRock 2 oyununu oynayamıyor, oynayanlar ise oldukça fazla eğleniyor. FootRock 2 oyununda bir sporcu olarak topu size belirtilen noktaya götürmeniz gerekiyor. Fakat topu oraya götürmenizi istemeyen bazı kişiler var. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Sizin topu götürmemeniz için ellerinden gelen her şeyi yapan bu kişiler, blokları hareket ettiriyor ve hatta roketle bile size saldırıyorlar. Bu yüzden hızlı olmalı ve asla hiçbir engele takılmamalısınız.

Muhteşem grafikleri ve etkileyici ses efektleri ile birlikte bağımlısı olacağınız FootRock 2, eğer başarılı bir oyuncu olursanız sizin peşinizi asla bırakmayacak. Çünkü onlarca engel arasından topu hedefe ulaştırabilen sadece sayılı kişi var. Yeri geldiğinde size silah bile veren FootRock 2, engelleri aşabilmeniz için elinden gelen tüm desteği veriyor.

Oynadıkça bağımlısı olacağınız FootRock 2 oyununu hemen şimdi indirin ve aksiyona doymaya başlayın!