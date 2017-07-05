Formik Asitten Güç Alan Otobüs Geliştirildi

Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullandığımız arabalarda, toplu taşıma araçlarında ve kullandığımız diğer cihazlarda yaygınlaşmasını görmek gerçekten mutluluk verici. Bir grup öğrencinin formik asitten güç alan otobüs geliştirmelerine de eminim ilgi duyacaksınız.

Sürdürülebilir araç akaryakıtlarını oluşturmak, en azından geçerli bir çözüm geliştirmek, fikir aşamasından üretim aşamasına kadar içerisinde bir ton zorluk barındırıyor. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci bu zorlukları aşarak önemli bir başarıya imza attılar.

Formik asit üzerinde bir otobüsü kullanmayı mümkün kılacak çalışmalar yapan öğrenciler, formik asitin elektriğe dönüştüğü bir elektrikli otobüs geliştirdiler.

Öğrenciler bu sistemi 2016'da da sunmuşlardı, ancak bugün duyurdukları yeni sistem öncekinden 42 bin kat daha güçlü ve 25kW güç üretebiliyor. Hala test aşamasında olsa da, gelecekte tüm otobüslerde bu sistemi görebiliriz.

Formik asit, bazı karınca türlerinde ve bazı ısırganlarda ortaya çıkıyor. Diğer yandan endüstriyel düzeyde ucuza ve güvenle üretiliyor. Genellikle hayvancılıkta yemleri korumak için kullanılıyor.

Peki siz bu çalışmayı nasıl buldunuz?

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