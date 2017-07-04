Formüller uygulaması ile Android cihazlarınızdan Matematik ile ilgili tüm temel formüllere kolayca ulaşabilirsiniz.

Formüller uygulaması ile Android cihazlarınızdan Matematik ile ilgili tüm temel formüllere kolayca ulaşabilirsiniz.

Lise ve üniversite öğrencilerinin yanında mühendislerin de faydalanabileceği Formüller uygulaması, ihtiyaç anında tüm basit veya karmaşık formülleri anında görebileceğiniz oldukça etkili bir kaynak diyebilirim. Geometri, Cebir, Trigonometri, Denklemler, Analitik Geometri, Türev, İntegral ve Birim Çevirici gibi ana başlıklar altında sunulan ve detaylı bir şekilde inceleyebileceğiniz formülleri ister sınav zamanında isterseniz de bir proje üzerinde çalışırken kullanabilirsiniz.

Geometrik şekilleri hesaplamak ve denklem köklerini bulmak için de birçok araç sunan Formüller uygulamasında, istediğiniz formülleri ister paylaşabilir isterseniz de direkt olarak yazdırabilirsiniz. Türkçe de dahil 19 farklı dil seçeneğiyle sunulan Formüller uygulamasında, sık kullandığınız formülleri favorilerinize ekleyebilme ve formül arama seçenekleri de sunulmuş durumda.