Formüller(iOS)
iPhone ve iPad için Matematik Formülleri Uygulaması
Formüller uygulaması temel ve ileri seviye Matematik formüllerine kolayca ulaşmanızı sağlıyor.
Formüller uygulaması iOS cihazlarınızdan temel ve ileri seviye Matematik formüllerine kolayca ulaşmanızı sağlıyor.
Lise ve üniversite öğrencileri ya da mühendislerin faydalanabileceği Formüller uygulamasında, bir ders veya proje üzerindeyken ihtiyaç duyabileceğiniz tüm formüllere erişim sağlayabiliyorsunuz. Kolay ve karmaşık formülleri kolayca arayabileceğiniz, sık kullandığınız formülleri favorilerinize ekleyebileceğiniz uygulamada Geometri, Cebir, Trigonometri, Denklemler, Analitik Geometri, Türev, İntegral gibi konuların yanında Birim Çevirici aracına ve Matematik ipuçları bölümünü de inceleyebilirsiniz.
Geometrik şekilleri hesaplama ve denklem köklerini bulma konusunda da araçlar sunan Formüller uygulamasında, kullandığınız formülleri ister paylaşabiliyor isterseniz de yazıcıdan çıktı alabiliyorsunuz. Eğer sizin de çeşitli işler için elinizin altında olmasını istediğiniz formül listesine ihtiyacınız varsa, Formüller uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Uzunluk, ağırlık, alan, hacim, hız, zaman ve sıcaklık gibi birimleri çevirme,
- Favori klasörüne formül ekleme,
- Formülleri arama seçeneği,
- Formül paylaşma veya çıktı alma,
- 36 farklı dil desteği.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Chung Nguyen
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