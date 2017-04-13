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Forza Horizon ile Porsche Bir Araya Geldi

Porsche Car Pack

Microsoft yaptığı açıklama ile Forza Horizon 3'e Porsche modellerinin olduğu bir ek paket çıkartacağını ve bu pakete yönelik e-Spor organizasyonlarının düzenleneceğini duyurdu. 

Porsche, Microsoft ile altı yıllık bir anlaşma imzalayarak, ikonik araçlarının Forza Horizon 3 içerisine dahil edilmesine onay verdi. Porsche Car Pack ismiyle anılacak paketle birlikte markanın en bilinen yedi modelinin oyuna ekleneceği açıklandı. Halihazırda online olarak en çok tercih edilen yarış oyunu konumun olan Forza Horizon 3 için, bu anlaşmadan sonra, e-Spor organizasyonları düzenlenmeye başlanacağı da belirtildi. Bu kapsamda organize edilecek Forza Racing Championship Season 3: The Porsche Cup'ın 100,000 dolar ödül havuzunun olacağı da vurgulandı. 

Yaklaşık 16 yıllık anlaşma boyunca Porsche modelleri Electronic Arts tarafından dağıtılan Need for Speed serisinde oynanabiliyordu. NFS serisinin yaşadığı oyuncu kaybının ardından karar değişikliğine giden Porsche, altı yıllık anlaşma ile ilk defa Forza evreninde kendisine yer de bulmuş oldu. Microsoft ile yapılan anlaşmanın yanı sıra başka dağıtımcılarla da anlaşmalar imzalayan Alman şirket, bazı arabalarının yakın zaman sonra çıkacak GT Sport'ta da oynanabileceğini söyledi. 

1 Mayıs tarihi itibarıyla PC ve Xbox One üzerinden oynanabilir olacak Porsche Car Pack'in Forza Horizon 3'te nasıl görüneceğine dair ilk izlenimleri ise hemen aşağıda yer alan videodan öğrenebilirsiniz. 

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Yazar: - 13.04.2017

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