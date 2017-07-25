Bu oyunda hikayenin gidişatını biz belirliyoruz.

FRAMED 2, mobil platformda oldukça popüler, Android telefon ve tabletlerde oynanabilen çizgi roman oyunu. Çizgi roman sayfalarını düzenleyerek hikayeye yön verebildiğimiz bulmaca oyununun ikinci bölümünde orijinal oyundaki olaylardan öncesi anlatılıyor.

2014’te yılın oyunu seçilen çizgi roman temalı bulmaca oyunu FRAMED’in ikinci bölümünde hikayenin başına gidiyoruz. Sinema filmlerinde olduğu gibi geriye dönüyoruz. FRAMED 2’de genellikle polislerden ve onların eğitimli köpeklerinden kaçıyoruz. Olayın gerçekleşmesi bizim çizgi roman sayfalarında yaptığımız değişiklikle oluyor. Dolayısıyla hikayenin ilerleyebilmesi için çizgi roman sayfalarına müdahale etmemiz gerekiyor. Çizgi roman sayfalarını istenen sırada ayarlamazsak polislere yakalanıyoruz. Oyunun güzel yanı; hata yaparsak ikinci bir şans sunuluyor, hikaye baştan başlamıyor.