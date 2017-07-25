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FRAMED 2
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FRAMED 2

(Android)
FRAMED 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
FRAMED 2
FRAMED 2
FRAMED 2
FRAMED 2
FRAMED 2

Android İçin Çizgi Roman Temalı Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 42 dakika önce

Bu oyunda hikayenin gidişatını biz belirliyoruz.

FRAMED 2, mobil platformda oldukça popüler, Android telefon ve tabletlerde oynanabilen çizgi roman oyunu. Çizgi roman sayfalarını düzenleyerek hikayeye yön verebildiğimiz bulmaca oyununun ikinci bölümünde orijinal oyundaki olaylardan öncesi anlatılıyor.

2014’te yılın oyunu seçilen çizgi roman temalı bulmaca oyunu FRAMED’in ikinci bölümünde hikayenin başına gidiyoruz. Sinema filmlerinde olduğu gibi geriye dönüyoruz. FRAMED 2’de genellikle polislerden ve onların eğitimli köpeklerinden kaçıyoruz. Olayın gerçekleşmesi bizim çizgi roman sayfalarında yaptığımız değişiklikle oluyor. Dolayısıyla hikayenin ilerleyebilmesi için çizgi roman sayfalarına müdahale etmemiz gerekiyor. Çizgi roman sayfalarını istenen sırada ayarlamazsak polislere yakalanıyoruz. Oyunun güzel yanı; hata yaparsak ikinci bir şans sunuluyor, hikaye baştan başlamıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Noodlecake Studios Inc
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