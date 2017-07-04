Fransa Cumhurbaşkanını Sosyal Medyadan Ölümle Tehdit Etti, Hapse Girdi!

Sosyal medya üzerinden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, 14 Temmuz Fransız Milli Günü törenleri sırasında öldüreceğini yazan 23 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkeme sonrasında tutuklandı.

Paris’in Argenteuil banliyösünde yaşayan ve aşırı sağcı fikirleri ile bilinen 23 yaşındaki genç, dün akşam yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Operasyonun ardından mahkeme karşısına çıkan genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmi açıklanmayan gencin, sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına dair tehditler savurmasının ardından gelen şikayetleri değerlendiren Fransa İçişleri Bakanlığı, şüphelinin adresine operasyon düzenleme kararı aldı. Bir grup polis tarafından yapılan operasyon sırasında gencin polislere bıçakla saldırdığı da belirtildi.

Sorgusu sırasında “siyahiler, Müslümanlar, Yahudiler ve homoseksüellere karşı saldırı planladığını” söyleyen şüpheli, bu itiraflarından sonra 3 yıl hapse mahkûm edildi. Tutuklama kararı alınırken, şüphelinin daha önce silah alma girişimlerinde bulunduğu; ancak yetkili makamlarca bu istediğinin geri çevrildiği de tespit edildi.

Daha önce 2002 yılında yine Fransa Milli Günü törenleri sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’a da saldırı girişiminde bulunulmuştu. Maxime Brunerie isimli aşırı sağcı saldırgan, gitar kutusuna gizlediği silahla Chirac’a saldırmayı denemiş fakat başarılı olamamıştı.

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