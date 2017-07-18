Video indirmeden, PDF dönüştürmeye kadar birçok işinizi halledin.

Free File Converter, internet tarayıcınız üzerinden kullanabileceğiniz bir dosya dönüştürme sitesidir.

Günümüzde .jpg dosyasından .png dosyasına dönüştürme yapmak için ayrı bir program bulabiliyor olsanı da neredeyse her dosyayı internet sitesi üzerinden düzenleyebilmek büyük nimet. Bunu önümüze kadar getiren Free File Converter, 24 farklı dosya türünü bir başkasına dönüştürmeyi başarabiliyor. Bunu da herhangi bir masaüstü programı olmadan, direkt olarak internet tarayıcınız üzerinden gerçekleştiriyor.

Free File Converter'in ne tercih edilebilir dönüştürme formatı ise kuşkusuz PDF'ten Word'e çevirme seçeneği. Daha gelişmiş muadillerine göre biraz geri de kalsa da internet üzerinden kullanılabilmesi ve işini layıkıyla yapmasıyla bizden tam puan almayı ihmal etmiyor. Fakat PDF'ten Word'e dönüştürme yaparken, PDF dosyanızın içerisinde çok resim veya grafik olmadığına dikkat edin.

Bunun yanı sıra ses ve video formatları indirmede de oldukça başarılı işler çıkaran ve bunları başka formatlara dönüştürmenizde de size yardım eden Free File Converter,, kullanılabilir internet sitelerinin başında geliyor.