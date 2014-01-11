Free Hide IP, internet üzerinde gezerken IP adresinizi gizleyebileceğiniz ve kimlik bilgilerinizin başkasının eline geçmesinden endişe etmeden özgürce internetin tadını çıkarabileceğiniz bir internet gizliliği koruma programıdır.

Günümüzde oldukça gündemde olan konular arasında yer alan kimlik hırsızlığı ve hack gibi eylemlerden kaçınmak için en büyük yardımcılarınızdan bir tanesi olacak olan Free Hide IP ile internet üzerinde kimliğinizi gizleyerek anonim olarak dolaşabileceksiniz.

Çevrimiçi gizliliğinizi korumak ve başkaları tarafından izlenmediğinizden emin olmak için kullanabileceğiniz program yardımıyla, IP adresinizi istediğiniz şekilde gizleyebilirsiniz.

Oldukça sade ve kolay kullanımlı bir arayüze sahip olan program yardımıyla tek bir tuşa basarak kimliğinizi gizlemek sizin elinizde. Hatta ülke sınırlaması nedeniyle giriş yapamadığınız web sitelerine erişim sağlamak için o ülkeye ait bir IP adresini bile kullanabilirsiniz.

Özellikle çevrimiçi gizliliğe ve güvenliğe önem veren kullanıcıların Free Hide IP'yi mutlaka denemesini öneriyorum.