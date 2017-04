Friday the 13th'ün Çıkış Tarihi Belli Oldu

2015 yılında başlatılan bir Kickstarter kampanyasının ardından gerçeğe taşınan 13. Cuma serisinin oyunu Friday the 13th: The Game için geri sayım başladı. Oyunun yapımcıları, Jason Voorhees'i kontrol edeceğimiz tarihi net olarak açıkladılar.

İlk olarak 1980 yılında vizyona giren 13. Cuma, yayınlanan ilk filmin ardından 11 kez daha sinema izleyicisi ile buluşmuştu. Seri, televizyon dizilerinden kitaplara, çizgi romanlardan video oyunlarına her alana girmeyi başarmıştı. Jason'ı daha önce Mortal Kombat oyunlarında kontrol edebilmiş olsak da gerçek anlamda film serisinin atmosferini bizlere yaşatabilen bir 13. Cuma oyunu bugüne kadar ortaya çıkmamıştı. Fakat IIIFonic ve Gun Media, Friday the 13th: The Game isimli yapımlarıyla bizlere bu heyecanı yaşatacaklarının ilk sinyallerini de vermişlerdi.

Bir hayatta kalma korku oyunu olan Friday the 13th: The Game'de sekiz karakter yer alacak. Karakterlerden yedisi Camp Crystal Lake civarında kaybolmuş yedi şansız gençten oluşacakken, bir tanesi de Jason Voorhees olacak. Tahmin ettiğiniz üzere Jason'ı seçen oyuncu, amansız şekilde gençlerin peşinden gidecek ve diğer yedi oyuncu da Jason'dan kaçarak, hayatta kalmaya çalışacaklar.

Oldukça eğlenceli bir temaya sahip olan bu oyun için bir açıklama yayınlayan Gun Media, merakla beklenen oyunlarının PC, Playstation 4 ve Xbox One platformlarına, 40 dolar fiyat etiketiyle 26 Mayıs itibarıyla çıkış yapacağını açıkladı.

Friday The 13th: The Game'den Yeni ve Korkunç Bir Video Geldi