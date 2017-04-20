Fury Turn
Fury Turn'de biyolojik bir felaketi önlemek için canavarlarla savaşıyoruz
Fury Turn kolayca oynayabileceğiniz, boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olan bir mobil aksiyon oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Fury Turn'de bilim kurgu temelli bir hikaye konu alınıyor. Bir araştırma tesisinde yürütülen deneyler ters gidiyor ve ortaya canavarlar çıkıyor. Etrafa saldıran canavarlar tesisteki bilim adamlarını tehdit ediyor. Biz, bu durum bir biyolojik felakete dönüşmeden bilim adamlarını kurtarmaya ve tesisi canavarlardan temizlemeye çalışıyoruz.
Fury Turn'de sıra tabanlı taktiksel bi savaş sistemi bizi bekliyor. Oyunda araştırma tesisinin farklı bölümlerini keşfederken hamburgeleri topluyor, canavarlarla silahlarıumızı kullanarak savaşıyoruz.
Fury Turn oldukça kolay kontrollere sahip. Kuşbakışı görüş açısıyla oynanan oyunun grafikleri de oldukça sevimli.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Anji Games
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