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Futurama: Worlds of Tomorrow
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Futurama: Worlds of Tomorrow

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Futurama: Worlds of Tomorrow
Futurama: Worlds of Tomorrow
Futurama: Worlds of Tomorrow
Futurama: Worlds of Tomorrow
Futurama: Worlds of Tomorrow

Android için Aksiyon Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 2 saat önce

Evrenin geleceği sizlerin elinde!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Futurama: Worlds of Tomorrow son derece yaratıcı bir senaryoya sahip eğlenceli bir aksiyon oyunudur.

Fox Series’in orijinal Futurama karakterlerinin yer aldığı oyunun hikayesi adından da anlaşıldığı gibi gelecek zamanda geçiyor. Sizin yapmanız gereken ise bu yeni dünyada New York City’yi yeniden ve kendinize göre kurmak. Daha sonra uzaylı türlerine karşı evreni korumak zorundasınız. Çeşitli çevrelerde 16-bit nostaljik grafiklerle katıldığınız savaşlarda sevilen Futurama karakterleri Fry, Leela, Bender ve diğerleri olarak oynayıp eğlencenin dozunu artırabilirsiniz. Ayrıca oyunda yaptığınız seçimler hikayeyi de doğrudan etkileyecektir. Ayrıca Futurama’dan derlenen bazı diyalogları da yine Futurama: Worlds of Tomorrow oyununda bulabilirsiniz.

Evrenin geleceğini sizin seçimleriniz yönlendirecek. Siz de bu yeni dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız Futurama: Worlds of Tomorrow mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.1 ve üzeri
Üretici:
TinyCo
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