Futurama: Worlds of Tomorrow(iOS)
iOS için Aksiyon Oyunu
Yeni New York City'yi kurun evreni savunun!
iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Futurama: Worlds of Tomorrow, yeni dünyanın kapılarını açan sıra dışı bir aksiyon oyunudur.
Gelecek zamanda uzaylı türlerine karşı bir mücadelenin verildiği Futurama: Worlds of Tomorrow oyununda Fox Series’e ait Futurama’nın sevilen karakterleri olarak oynama fırsatını yakalayacaksınız. Evrenimizi uzaylı türlerine karşı savunma görevini üstlendiğiniz Futurama: Worlds of Tomorrow oyununda 16-bit formatında klasik ve eğlenceli savaşların keyfini sonuna kadar yaşayacaksınız. Ayrıca Futurama: Worlds of Tomorrow oyunun hikayesi de sizin yaptığınız seçimlere göre şekillenecek. Siz savaşları kazandıkça biriken puanlarınızla kahramanlarınızı donatabilir ve istediğiniz aksesuarlar ve kostümlerle de kişiselleştirebilirsiniz. Futurama’dan Fry, Leela, Bender ve diğer Futurama karakterleri olarak oynayabileceğiniz oyunda orijinal karakterler de oyun keyfini artıran etkenler olarak yerini aldı.
Evrenin geleceğinin güvenliğini kendi kontrolünüze almak adına Futurama: Worlds of Tomorrow mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- TinyCo
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