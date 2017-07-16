Galactic Attack: Alien(Android)
Android İçin Uzay Savaşı Oyunu
Galaksiyi uzaylıların saldırısından koruyun.
Galactic Attack: Alien, Android platformunda uzay temalı shoot em up oyunu olarak yerini alıyor. Özel efektlerle süslenmiş, detaylı etkileyici grafikler sunan yapımda galaksimizi uzaylıların koruyoruz. Refleksleri test eden uzay oyunlarından keyif alıyorsanız bu yapımı hazır ücretsiz iken indirin, kaçırmayın derim.
Dikey yönde oynanan uzay oyununda ufak uzay gemileri yerine devasa büyüklükte gemilerle karşı karşıya geliyoruz. Manevra gücü yüksek uzay gemimizin tüm donanımını harekete geçirmemiz gerekiyor boss’ları yok etmek için. Ateş yağmuruna tuttuğumuz düşmanlarımızla aramızda fazla mesafe yok, sürekli hareketli olup zayıf noktalarını yakalamamız gerekiyor. Silahlarımızı (füzeler, lazerler) yenilememiz güçlü boss’lara karşı daha uzun süre direnebilmemiz açısından önemli.
Elektronik müzikler eşliğinde savaşı sürdürdüğümüz oyunda onlarca görev içeren zorlayıcı bölümlerle karşılaşıyoruz. Genellikle uzay savaş oyunlarında sonsuz oynanış hakim olur ancak bu yapımda görevleri tamamlayarak ilerliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Isset studio
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