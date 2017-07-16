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Galactic Attack: Alien
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Galactic Attack: Alien

(iOS)
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224 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Galactic Attack: Alien
Galactic Attack: Alien
Galactic Attack: Alien
Galactic Attack: Alien
Galactic Attack: Alien

iPhone ve iPad İçin Uzay Savaş Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Devasa boyutta uzay gemileriyle karşı karşıya geliyoruz.

Galactic Attack: Alien, dikeylemesine oynanan uzay savaş oyunları arasından en keskin, parlak, kaliteli görselleri sunanı. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan uzay temalı shoot em up oyununda kendimizin 10 katı büyüklüğünde uzay gemileriyle birebir savaştığımız zorlu bölümler sunuluyor.

Uzay savaş oyunlarını seviyor, grafiklere de önem veriyorsanız hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen Galactic Attack: Alien’a kesinlikle bir şans tanımalısınız.

Hayret verici şekilde iOS için de ücretsiz olan yapımda füzeler, lazerler ve türlü silahlarla donatılmış, manevra kabiliyeti yüksek uzay gemimizle galaksimizi saran uzaylıları yok etmek için uğraş veriyoruz. Düşmanımızın tek olması sevindirici; ufak uzay gemileriyle uğraşmak zorunda kalmıyoruz ancak son derece güçlü savaşan boss’larla karşı karşıyayız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Minh Dao Lai
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