?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternet , TeknolojiGalaktik Bir İnternet Kurabiliriz Ancak Bu 300.000 Yılımızı Alacak

Galaktik Bir İnternet Kurabiliriz Ancak Bu 300.000 Yılımızı Alacak

space-internet

İnsanlığın Ay'a adım atmasıyla başlayan Dünya dışı yaşam ve yaşama elverişli gezegen arayışlarına farklı bir bakış açısı daha eklendi; galaktik bir internet inşa etmek. 

"Galaksimizde olası komşularımızla nasıl iletişim kurarız?" sorusundan yola çıkarak başlatılan araştırmaların ilk bulguları açıklandı. Birleşik Krallık'taki St Andrews Üniversitesi'nden Duncan Forgan, bu konu hakkında bir simülasyon geliştirdi. Simülasyon ile galaksimizde 500'den fazla teknolojik açıdan gelişmiş uygarlık olduğunu varsayarsak, Samanyolu'nun etrafında bir ağ kurmanın en az 300.000 yıl sürebileceği sonucu elde edildi. 

galaktic

Forgan, "Galaktik merkezin diğer tarafında biriyle iletişim kurmak isterseniz, iletişim yolunda çok şey olacaktır -toz, yıldızlar, büyük bir kara delik gibi- bu nedenle bir ağ oluşturup ağı kullanarak çok yol kat edebilirsiniz" diyerek görüşlerini paylaştı.

Harvard Üniversitesi'nden Avi Loeb ise bu görüşün çok işe yarayacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu; "Bir medeniyet mega yapılar inşa etme teknolojisine sahip olunca ve yeterince geliştikçe, gezegeninden ayrılma ihtimali çok daha yüksek. Her sinyalin ileri-geri seyahat etmesi binlerce yıl alacaktı. Kozmik zamanlarda o kadar uzun süre olmayabilir, fakat sabrınıza ihtiyacınız var."

galactic1

Şahsen teknolojik anlamda daha çabuk gelişirsek bu sürenin daha kısa olacağı kanısındayım. Kim bilir, bilim kurgu dizilerinde ve filmlerinde sürekli işlediğimiz canlılarla iletişim kurarak teknolojik olarak yardım alabilir ve medeniyetimizi uzun süre ayakta tutabiliriz. Her ne kadar Stephen Hawking bunu kabul etmese de benim fikrim bu, peki sizler ne düşünüyorsunuz? Haydi bizle fikirlerinizi paylaşın! 

Uzaydan Gelen Radyo Sinyalleri Heyecanlandırdı

Dünya'dan Uzaya Işınlanma Gerçek Oldu

Yazar: - 20.07.2017

Galaktik Bir İnternet Kurabiliriz Ancak Bu 300.000 Yılımızı Alacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Segway MiniPro Hoverboard'u Siber Tehdit Altında Segway MiniPro Hoverboard'u Siber Tehdit Altında Teknoloji devleri bir şeyleri kablolardan kurtardıkça, hackerlara gün doğuyor. En son elektronik sigaraların siber saldırı amaçlı kullanılabileceğine…
ShareGamingHub Oyunların Instagram'ı Olacak ShareGamingHub Oyunların Instagram'ı OlacakGünümüzde oyunlar görsel olarak bir hayli gelişti. Birçok oyunda fotoğraf kalitesinde grafiklerle karşılaşıyor, gerçeğe çok yakın sahnelere… Apple'ın 600 Dolarlık Beats Kulaklıkları, Balmain Paris İmzası Taşıyor Apple'ın 600 Dolarlık Beats Kulaklıkları, Balmain Paris İmzası TaşıyorBeats kulaklıkları biliyorsunuz, hani bir ara patladı da sonra çakmaları pazarda 20 liraya satmaya başladı. Hani şu eşek kadar, rengarenk kulaklıklar?…
Steve Wozniak, iPhone 8'in Fiyatına Değeceğini Söylüyor DOOM Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ