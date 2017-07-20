Galaktik Bir İnternet Kurabiliriz Ancak Bu 300.000 Yılımızı Alacak

İnsanlığın Ay'a adım atmasıyla başlayan Dünya dışı yaşam ve yaşama elverişli gezegen arayışlarına farklı bir bakış açısı daha eklendi; galaktik bir internet inşa etmek.

"Galaksimizde olası komşularımızla nasıl iletişim kurarız?" sorusundan yola çıkarak başlatılan araştırmaların ilk bulguları açıklandı. Birleşik Krallık'taki St Andrews Üniversitesi'nden Duncan Forgan, bu konu hakkında bir simülasyon geliştirdi. Simülasyon ile galaksimizde 500'den fazla teknolojik açıdan gelişmiş uygarlık olduğunu varsayarsak, Samanyolu'nun etrafında bir ağ kurmanın en az 300.000 yıl sürebileceği sonucu elde edildi.

Forgan, "Galaktik merkezin diğer tarafında biriyle iletişim kurmak isterseniz, iletişim yolunda çok şey olacaktır -toz, yıldızlar, büyük bir kara delik gibi- bu nedenle bir ağ oluşturup ağı kullanarak çok yol kat edebilirsiniz" diyerek görüşlerini paylaştı.

Harvard Üniversitesi'nden Avi Loeb ise bu görüşün çok işe yarayacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu; "Bir medeniyet mega yapılar inşa etme teknolojisine sahip olunca ve yeterince geliştikçe, gezegeninden ayrılma ihtimali çok daha yüksek. Her sinyalin ileri-geri seyahat etmesi binlerce yıl alacaktı. Kozmik zamanlarda o kadar uzun süre olmayabilir, fakat sabrınıza ihtiyacınız var."

Şahsen teknolojik anlamda daha çabuk gelişirsek bu sürenin daha kısa olacağı kanısındayım. Kim bilir, bilim kurgu dizilerinde ve filmlerinde sürekli işlediğimiz canlılarla iletişim kurarak teknolojik olarak yardım alabilir ve medeniyetimizi uzun süre ayakta tutabiliriz. Her ne kadar Stephen Hawking bunu kabul etmese de benim fikrim bu, peki sizler ne düşünüyorsunuz? Haydi bizle fikirlerinizi paylaşın!

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