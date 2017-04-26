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Galaxy Bowling
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Galaxy Bowling

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Galaxy Bowling
Galaxy Bowling
Galaxy Bowling
Galaxy Bowling
Galaxy Bowling

Arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebileceğiniz harika bir bowling oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Galaxy Bowling 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bowling oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Harika grafiklerin yer aldığı oyunda milyonlarca oyuncuyla mücadele ediyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda gerçekçi bowling deneyimi yaşama imkanı sunan Galaxy Bowling 3D, arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz ve eğlenceli zamanlar geçirebileceğiniz harika bir oyundur. Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda günlük turnuvalara katılım sağlayabiliyor ve kendinizi sürekli geliştirebiliyorsunuz. Farklı bowling toplarını fırlatabiliyor ve farklı salonlarda oyun oynayabiliyorsunuz. Son derece basit kontrollerin de yer aldığı oyunda topu parmağınızla yönlendiriyorsunuz. Birbirinden özel ekipmanların kilitlerini açarak oyuna renk katabiliyorsunuz. Bowlng oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken Galaxy Bowling 3D'yi sakın kaçırmayın.

Yüksek kaliteli grafiklerin ve harika bir atmosferin yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve labutların hepsini devirmelisiniz. Kariyer moduna sahip olan oyunda istatistiklerinizi görebiliyor ve gelişiminizi takip edebiliyorsunuz. Tıpkı oyun salonunda bowling oynuyormuş gibi bir hisse kapılmanıza neden olan Galaxy Bowling 3D oyununu tavsiye ederim. Eğer bowling oynamaktan zevk alıyorsanız bu oyunu sakın kaçırmayın.

Galaxy Bowling 3D oyununu Android cihazlarınızda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Winterlight
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